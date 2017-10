Le potentiel d’Abionic reconnu jusqu’aux USA

jeudi, 26.10.2017

Johan Friedli



La scale-up vaudoise, basée au Biopôle d’Epalinges, ne peut que se réjouir de l’étape clé franchie auprès de la Food and Drug Administration (FDA) – l’autorité américaine de la pharma et des medtechs. La validation de son test d’allergie ultra rapide et de la plateforme de diagnostic associée va apporter une grande crédibilité à l’entreprise, d’après Nicolas Durand, CEO et cofondateur.

Ce dernier voit l’approbation de la FDA comme une preuve de la compétence de son équipe et de la capacité d’Abionic à développer des produits de qualité. Ce n’est d’ailleurs pas le seul test dans le pipeline de l’entreprise. De nombreux défis sont à venir et le personnel pourrait doubler dans les années à venir. page 4

