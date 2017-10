Fonds immobiliers: correction des valorisations

jeudi, 26.10.2017

Il y a de bonnes raisons de préférer les fonds d’immobilier commercial par rapport au résidentiel.

Philippe G. Müller*



Ces dernières années, la chute des intérêts a dopé les performances des placements immobiliers cotés en Bourse. En 2017, les intérêts en francs suisses se sont plutôt stabilisés, ce qui a accentué un autre facteur de performance: la croissance des revenus locatifs. Celle-ci dépend principalement de l’offre et de la demande de surfaces. Pour la première fois depuis la crise financière, l’emploi total en Suisse, indicateur important de la demande de locaux commerciaux, a baissé l’an dernier.

Cette tendance s’est certes interrompue au cours du premier semestre 2017, mais la croissance de l’emploi reste globalement faible. Parallèlement, l’augmentation de la population, et donc de la demande de logements, a elle aussi ralenti. Selon le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), environ 28 000 personnes (chiffre net) ont immigré en Suisse au premier semestre 2017, soit 10% de moins que l’an dernier. Cette année, la croissance démographique devrait passer sous la barre des 1% pour la première fois depuis 2006.

L’offre immobilière continue néanmoins de croître. Le nombre de logements locatifs inoccupés a donc augmenté de 8000 au total en un an, ce qui a fait passer le taux de vacance à 2,4% (2% en 2016). Le nombre de demandes de permis de construire et d’autorisations n’indique aucun ralentissement notable de la construction de logements. L’augmentation des unités vacantes devrait donc se poursuivre. La proportion de locaux commerciaux vides devrait également augmenter cette année, en raison de la faible évolution de l’emploi.

La hausse des taux de vacance pèse sur les loyers. Le niveau moyen des loyers d’appartements est inférieur de plus de 2% au pic de 2015. Dans le neuf, les loyers demandés sont même inférieurs de 10% à leur niveau de fin 2014. Les bailleurs cherchent à éviter des baisses de loyer en offrant des périodes gratuites, même sur le marché immobilier résidentiel.

La baisse des prix par rapport à leurs sommets passés est encore plus nette dans l’immobilier commercial. Les corrections les plus fortes semblent tout au moins être terminées sur les principaux marchés de bureaux. Les fonds immobiliers commerciaux ont déjà intégré beaucoup d’éléments négatifs, on devrait donc légèrement les préférer aux fonds résidentiels.

Depuis leur sommet de l’année, début août 2017, les fonds immobiliers suisses cotés ont perdu près de 5%, les fonds résidentiels étant les plus touchés. Par conséquent, les fonds immobiliers ont donc généré, depuis le 1er janvier, un rendement global d’environ 4%, légèrement supérieur au rendement sur distribution. La correction a nettement réduit les majorations boursières. L’agio moyen est passé de plus de 30% en août dernier à environ 27% actuellement. Ainsi, les primes sont certes toujours supérieures à leur moyenne à long terme, mais dans l’ensemble, elles reflètent la solvabilité sur le marché direct.

Dans ce contexte de taux d’intérêts bas persistants, avec des rendements négatifs sur les obligations d’Etat suisses jusqu’à 11 ans de durée, la demande d’immeubles de rapport résidentiels reste élevée, en particulier de la part des investisseurs institutionnels. La correction plus marquée dans les fonds immobiliers résidentiels a réduit les écarts de valorisation entre les fonds.

Les placements dans des immeubles commerciaux ont su regagner la faveur des investisseurs privés, au détriment des immeubles de rapport résidentiels. Les taux de vacance croissants et la réduction des loyers à l’offre continuent d’assombrir les prévisions sur le marché des immeubles locatifs. Cela conforte l’idée de garder une légère préférence pour les fonds d’immobilier commercial par rapport à l’immobilier résidentiel.