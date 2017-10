Les montres De Bethune rééquilibrent l’actionnariat pour libérer le potentiel

jeudi, 26.10.2017

Haute horlogerie. La marque de Sainte-Croix se construit une sortie de crise sérieuse avec l’appui d’un consortium de financiers.

Stéphane Gachet



L’horlogerie négocie encore sa sortie de crise, mais l’appétit pour le risque est bel et bien de retour. Mercredi matin, c’est la marque confidentielle De Bethune, créée en 2002 et basée à L’Auberson Sainte-Croix, qui en donnait une nouvelle preuve. Après plusieurs années de restructuration et...