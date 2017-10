Emmi accentue progressivement son internationalisation

jeudi, 26.10.2017

Food. La part désormais de 51% dans Mexideli renforce sa présence au Mexique.

Philippe Rey



Emmi a enregistré 48% de son chiffre d’affaires net (1,6 milliard de francs au total) sur les marchés internationaux lors du premier semestre 2017. Ses cinq marchés les plus importants sont la Suisse, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et la Tunisie. Le Chili, le Brésil et le Mexique forment...