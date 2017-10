Vontobel draine de forts afflux de capitaux

jeudi, 26.10.2017

Banque. Les encours ont franchi le seuil de 50 milliards de francs dans la gestion privée au troisième trimestre.

Piotr kaczor



Le ton quasi euphorique du communiqué diffusé mercredi par Vontobel au titre de ses chiffres (partiels) sur neuf mois est parfaitement en phase avec le gain de 3,2% enregistré par le titre hier. Alors que ce dernier n’affiche qu’une évolution étale depuis trois mois. Compte tenu d’un gain encore spectaculaire de plus de 30% sur un an. Le groupe bancaire zurichois, centré sur l’asset management, sur les produits financier structurés (Investment banking) et sur la gestion privée a d’ailleurs franchi la barre des 50 milliards de francs d’encours sous conseil dans le wealth management, ce que le groupe explique par un fort afflux net de nouveaux capitaux», à la faveur de «la très bonne performance des investissements». Même si ce chiffre ne prend pas encore en compte les quelque 2,2 milliards de francs sous gestion du portefeuille de clients est-européens repris à Notenstein La Roche.

Dans l’asset management, la principale source de profit du groupe, un métier qui avait plutôt déçu au terme du premier semestre, Vontobel fait était d’un afflux net de capitaux à nouveau positif - après un léger reflux au premier semestre - porté notamment par une augmentation, depuis le début de l’année, de 40% des encours gérés par la boutique obligataire britannique TwentyFour Asset Management, qui bénéficie ainsi de la puissance de distribution du groupe bancaire zurichois. page 6

