Emmi accroît pas à pas son internationalisation

jeudi, 26.10.2017

Agroalimentaire. La part est désormais majoritaire dans Mexideli (51%) au Mexique. Le Brésil est à suivre.

Philippe rey



Le groupe Emmi a franchi un pas supplémentaire à l’international en faisant passer sa participation de 50% à 51% dans la société mexicaine Mexideli, qui sera dorénavant consolidée dans ses comptes. Emmi détient déjà indirecment une participation majoritaire (72%) au Chili par le biais de sa filiale espagnole Kaiku, un autre marché au potentiel considérable. A l’image du Brésil où l’entreprise lucernoise a acquis en juillet dernier une part minoritaire de 40% dans Laticinios Porto Alegre.

Emmi a pour politique d’internationalisation de s’implanter sur un nouveau marché en acquérant d’abord une participation minoritaire, puis de la rendre majoritaire. Après y avoir engrangé de l’expérience. Ce sera sans doute le cas au Brésil. Cette stratégie méthodique et patiente d’internationalisation porte ses fruits. Le potentiel de croissance réside sur les marchés en dehors de l’Europe. 48% du chiffre d’affaires net sont provenus des marchés interantonaux lors du premier semestre 2017. Aujourd’hui, la Suisse, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et la Tunisie constituent les cinq plus importants marchés d’Emmi en termes de chiffre d’affaires.

Le parcours boursier d’Emmi reflète cette évolution positive. La valorisation de 3,4 milliards de francs n’est certainement plus une aubaine. Le cash-flow du groupe continue cependant de progresser. page 5

SUITE PAGE 05 (Abonnés)