Novartis s’améliore fondamentalement

mercredi, 25.10.2017

Pharma. La croissance s’accélère top et bottom line. Une séparation d’Alcon ne se réalisera pas avant 2019.

Philippe Rey



Novartis se trouve sur la bonne voie avec un flux de nouvelles positives sur le front de l’innovation, tant pour ce qui concerne les nouveaux médicaments que Sandoz (produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires) et Alcon dont la dynamique positive s’accentue mais dont un spin-off paraît encore prématuré à ce stade.

Le médicament Cosentyx (indications pour l’arthrite psoriasique, la spondylite ankylosante et le psoriasis) est en cours d’atteindre un statut de multi-blockbuster. Son chiffre d’affaires’est élevé à 1,5 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2017. Les trois produits phares en oncologie ont affiché une croissance des ventes de 30% au troisième trimestre. La progression des résultats s’est fortement accentuée de juillet à fin septembre. Novartis a ainsi généré un cash-flow libre en hausse de 18% à 3,1 milliards de dollars. Sur les neufs premiers mois, celui-ci a atteint près de 8 milliards de dollars (+23%) pour un chiffre d’affaires net de 36,2 milliards, stable mais en hausse de 2% à taux de change constants.

Alcon recèle le potentiel de croître plus que le marché et d’au moins rivaliser en termes de rentabilité avec son industrie. L’accent est d’abord mis sur la poursuite de son redressement avec le support de Novartis. La création d’une société autonome via une sortie sur le marché des capitaux n’aura probablement pas lieu avant 2019. page 5

