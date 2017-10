Les millennials désormais connectés à l’usine 4.0

mercredi, 25.10.2017

On peut imaginer une nouvelle économie où rien ne s’interpose entre le consommateur et la production.

Xavier Comtesse Auteur de «Santé 4.0»



On le savait, la voiture Tesla peut recevoir automatiquement de nouvelles versions software de son usine «mère». Mais le grand public s’en est aperçu lorsque l’entreprise a annoncé, lors des derniers ouragans qui ont dévasté les Caraïbes et le sud des USA que le software donnait 20% d’autonomie supplémentaire aux batteries. Simplement en changeant le niveau de sécurité de la réserve. Inouï! La maison «mère» contrôle tout. Ni le garagiste, ni le propriétaire. Une nouvelle ère est née: on l’appelle «Industrie 4.0».

Ainsi demain, la plupart des objets, ustensiles ou machine produits en usine resteront connectés à l’usine «mère». À l’instar des téléphones mobiles, des postes de télévision, des montres connectées ou des voitures, on peut facilement comprendre que demain les usines voudront garder un contact direct avec les acheteurs et leurs produits. En effet, les avantages sont multiples et souvent très stratégiques, comme pour les voitures iPhone ou certaines machines Nespresso, lorsqu’il est possible à distance de télécharger les mises à jour des softwares de fonctionnement. De même, garder le contact direct avec le client permet d’analyser l’usure des équipements vendus, d’anticiper les risques de panne et d’apporter des services de maintenance considérablement améliorés. D’autres avantages sont d’ordre marketing: informer des nouveautés, proposer des produits complémentaires à acheter mais aussi mesurer la satisfaction des clients.

Et l’analyse des données (Big Data) permet de mieux connaître le comportement client en situation d’utilisation du produit. C’est une ère nouvelle qu’aucune usine ne voudrait manquer tant les avantages sont nombreux.

On peut dès lors imaginer une nouvelle économie où rien ne s’interpose entre le consommateur et la production. Une économie directe.

L’exemple du jeu vidéo

«Pokemon Go»

Les nouveaux jeux vidéo sont une catégorie d’objets connectés qui montrent bien ce nouvel aspect d’une économie émergente.

Qui ne se souvient pas de l’explosion soudaine de «Pokemon Go» l’année dernière? De ces millions de gens qui se sont mis à déambuler dans nos villes à la recherche de mystérieuses figurines virtuelles?

Ce jeu populaire a été le parfait apprentissage d’un mélange savamment dosé de connexion, de virtuel et de réalité augmentée allié à un aspect collectif fait de compétition et de partage.

Pokemon Go comme tous les jeux vidéo en ligne, entraîne chez les joueurs des comportements nouveaux. C’est ainsi que l’Internet des Objets apportera de nouvelles formes d’expérience et de vécu.

C’est pourquoi ce phénomène est si attrayant. L’Internet des Objets représente une nouvelle expérience de vie comme celle apportée par l’électricité, l’automobile, la télévision ou l’ordinateur personnel.

On parle donc bien ici d’un progrès technologique majeur.

Une nouvelle génération est en marche, celle des «millennials» née grosso modo entre 1995 et 2005.

Elle se caractérise par les 4 C de Communication, Collaboration, Connexion, Créativité. Comme cette génération n’a rien connu d’autre qu’Internet et que les smartphones, elle vit avec la première génération des objets connectés. C’est justement cela qui la rend si différente des générations précédentes, en attendant évidemment la prochaine génération qui nous promettra d’autres ruptures puisqu’elle se sera forgée dans une société aux 50 milliards d’objets connectés!

Tout cela ne peut pas aller sans bouleverser nos habitudes, nos comportements, notre consommation et en conséquence, les pratiques de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit s’éveiller rapidement au nouveau monde numérique s’il ne veut pas disparaître.n