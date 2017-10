La R&D mondiale bat un record

mercredi, 25.10.2017

Les dépenses mondiales en matière de recherche et développement (R&D) ont atteint un nouveau record en 2017. Les 1000 plus grandes entreprises cotées ont investi 3,2% de plus qu’en 2016, soit environ 702 milliards de dollars (686 milliards de francs) au total.

La Suisse représente 4,3%...