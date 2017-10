La Suisse, dernier bastion de l’impôt sur la fortune

mercredi, 25.10.2017

L’abandon de l’ISF en France relance le débat sur la taxation des entrepreneurs et des investisseurs en Suisse.

Pierre Bessard



La Suisse va-t-elle demeurer l’unique pays avancé à imposer les fortunes? Avec la réforme de l’impôt idoine décidée en France, ce particularisme pourrait l’accabler plus tôt que prévu. Pour les propriétaires d’entreprises et les investisseurs privés, la charge fiscale cumulée peut aboutir à une imposition de plus de 100% du revenu et donc à l’extraction de valeur de l’entreprise ou la vente d’actifs destinées uniquement à s’acquitter de l’impôt. Face à l’évolution de l’environnement international, le canton de Genève, le plus lourdement imposé et le plus dispendieux de Suisse, nécessiterait des mesures urgentes pour éviter un exil de contribuables. «L’effort doit porter sur les dépenses de l’Etat», relève Frédérique Reeb-Landry, directrice de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève. La question porte sur le principe même d’une imposition de la substance à la source de l’activité économique, en particulier au regard de la garantie constitutionnelle de la propriété, mais aussi sur les taux et les abattements. La situation est particulièrement critique en Suisse romande. La charge marginale maximale grevant la fortune atteint 0,14% à Nidwald ou 0,3% à Zoug, contre 0,79% dans le canton de Vaud et 1% à Genève. page 3

