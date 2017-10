La cybersécurité reste au cœur de l’IT des PME

mercredi, 25.10.2017

Stéphane Gachet



Intelligence artificielle, informatique prédictive, etc. Il n’est pas un jour sans qu’un nouveau concept IT fasse son apparition dans le vocabulaire courant. Mais le moyeu de cette 4e révolution informatique, souvent résumée par la digitalisation, reste les questions de sécurité. L’Union européenne en a fait un cheval de bataille, relevant drastiquement les exigences en termes de protection des données personnelles, dès 2018. Le directeur de Cisco suisse revient en interview sur toutes ces questions essentielles. Et il rappelle aussi que la technologie actuelle, très décentralisée, aussi complexe semble-t-elle, est bien plus efficiente en termes de cybersécurité que l’IT old school. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)