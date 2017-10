Huber+Suhner: objectifs 2017 abaissés malgré la hausse des résultats sur 9 mois

mercredi, 25.10.2017

Huber+Suhner a enregistré des ventes et des entrées de commandes en hausse sur les neuf premiers mois. Toutefois, le spécialiste des composants et des systèmes de connectivité électrique et optique a abaissé ses objectifs pour l’année en cours. Les ventes ont progressé de 5% à 588,3 millions de...