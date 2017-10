Delphi : reprise de nuTonomy (conduite autonome)

mercredi, 25.10.2017

L’équipementier Delphi va racheter pour plus de 400 millions de dollars l’entreprise américaine nuTonomy spécialisée dans la conduite autonome, a-t-il annoncé hier, nouvelle illustration de la course à la voiture sans chauffeur. nuTonomy va «apporter plus de 100 employés, dont 70 ingénieurs et...