Gira Financial mise sur les réglementations

mercredi, 25.10.2017

Crypto-monnaies. Les pays émergents recèlent un gros potentiel pour des produits assujettis aux règles suisses.

Piotr kaczor



Gira Financial a lancé l’an dernier une crypto-monnaie suisse: le Giracoin. Un an après, celle-ci compte quelque 62.000 utilisateurs. Mais ce n’est pas là le critère clé pour mesurer son succès. Si ce sont les marchés émergents qui sont perçus comme les plus captivants pour le potentiel que recèlent les crypto-monnaies, la référence helvétique et la sécurité que confère l’assujettissement à la réglementation suisse constituent un autre atout des services développés par Gira Financial.

Aussi, dans un entretien avec L’Agefi, Gian-Carlo Collenberg, le CEO de la société technologique, accueille-t-il favorablement le processus de réglementation à venir. D’autant que dans le segment des fintech, c’est encore un peu le far-west en Suisse aussi selon le spécialiste. Et que les crypto-monnaies ne sont pas vraiment considérées à ce titre comme des monnaies, ni comme un moyen financier direct, mais plutôt comme une valeur patrimoniale. Et si le CEO admet que le secteur des crypto-monnaies est peut-être aussi au coeur d’une bulle spéculative, comme l’a été le secteur de l’internet, cela n’enlève rien au potentiel du secteur. Et plus particulièrement des entreprises à la base de l’essor des crypto-monnaies. Car le Giracoin ne constitue qu’un article de base dans la gamme de produits et de services que développe la société basée dans le canton de Nidwald, avec des centres IT à Bâle et en Inde. page 8

