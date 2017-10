Gira Financial mise sur la réglementation suisse

Crypto-monnaies. La société qui a lancé le Giracoin prépare des solutions pour les PME et vise les pays émergents.

Gira Financial a lancé l’an dernier une crypto-monnaie suisse: le Giracoin. La société est basée à Hergiswil, dans le canton de Nidwald, et ses deux centres IT à Bâle, avec sept personnes, et un autre en Inde, avec une trentaine d’employés. La société est rattachée à un organisme...