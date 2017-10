Catalogne: l’humour pour exorciser la crise

mercredi, 25.10.2017

Face aux menaces et invectives qu’échangent politiciens espagnols et catalans, les humoristes tentent de résorber par le rire les fractures de la société. Depuis un mois, détournements et parodies ne cessent de proliférer. Malgré le sérieux de la situation, les réseaux sociaux et les groupes...