Under Armour : vers le désengagement du tennis

mardi, 24.10.2017

L’équipementier sportif américain Under Armour, confronté à une baisse des ventes, envisage de se désengager du tennis et de la pêche, rapportait hier le Wall Street Journal. Under Armour est le sponsor attitré du tennisman britannique Andy Murray et de l’Américaine Sloane Stephens, qui a...