La Suisse se distingue dans l’univers fintech

mardi, 24.10.2017

Statistiques. Les créations de nouvelles sociétés n’ont pas fléchi en 2016 comme cela a été le cas dans d’autres pays.

Christian Affolter



Cryptomonnaies. Les meilleures conditions pour les ICO du monde n’expliquent pas seules le dynamisme fintech en Suisse.

Les fintechs suisses font mentir les statistiques internationales alarmantes. En 2016, autant de startups dans ce domaine y ont vu le jour qu’en France. Dans notre pays voisin, cela correspond à un ralentissement marqué, comme il s’observe également aux Etats-Unis. En Suisse, les 32 nouvelles entreprises fintech représentent une croissance de 17%, pour un nombre total de 190. Cette évolution à l’encontre de la tendance confirme que la Suisse dispose d’excellentes conditions-cadre pour des activités fintech au rayonnement mondial. Elle ne s’attribue pas uniquement à la CryptoValley entre Zurich et Zoug, de plus en plus remarquée à l’échelle internationale comme emplacement de choix dans ce qui a trait à la blockchain et aux cryptomonnaies. Elle tient tout autant à la grande variété d’activités. La baisse de régime concerne surtout les fintech développant des mécanismes de robo-advisory, qui visent à terme de remplacer les banques traditionnelles. Elles découvrent que le passage à l’échelon supérieur est d’autant plus gourmand en ressources que le régulateur se montre inflexible. L’attitude pragmatique de la Finma est clairement un autre atout de la Suisse. page 3

