Un an après le «choc Trump», la rupture se fait attendre

mardi, 24.10.2017

Obligataire. Les mutations redoutées ou espérées après la victoire des Républicains tardent à se matérialiser.

François Christen*



Les marchés obligataires sont affectés par les manœuvres politiques de l’administration Trump, en matière monétaire et budgétaire. Le mandat de Janet Yellen s’achèvera début 2018 et une majorité de commentateurs estiment que la présidente de la Fed sera remplacée par une personnalité plus proche...