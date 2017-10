La Mobilière élargit sa protection aux PME

mardi, 24.10.2017

Cybersécurité. Après le lancement d’une cyberassurance pour les particuliers, c’est au tour des entreprises.

Philippe rey



La numérisation poursuit son irrésistible avancée. Les risques liés à Internet augmentent toujours plus, constituant un nouveau secteur d’activités pour les groupes d’assurances. Les cyber-risques font désormais partie des trois principaux types de risques qui menacent les entreprises suisses. Les firmes de toute taille ont de plus en plus conscience de l’impact potentiel des cyberattaques et des atteintes à la sécurité de leur activité. Toutefois, moins de 10% des sociétés sont assurées contre ces nouveaux risques. C’est dire le potentiel considérable d’un marché en plein essor sur lequel sont désormais actifs tous les assureurs suisses en proposant des solutions de cyberprotection aux entreprises et/ou aux particuliers, sous une forme indépendante ou complémentaire.

Le dernier exemple en date est la Mobilière qui propose dorénavant une assurance cyberprotection couvrant les risques propres et de tiers, dans le cadre de sa gamme de produits pour entreprises et en collaboration avec un réseau de tiers. Grâce à sa conception modulaire, la solution offerte par cet assureur peut être adaptée en tout temps aux besoins des clients. La concurrence présente aussi des solutions modulaires et sur mesure. La tendance est d’ailleurs à un produit stand-alone et non plus comme complément d’autres couvertures de risque. Le défi pour les assureurs est de sélectionner intelligemment ces nouveaux risques. page 4

