Les lumières de l’Inde

mardi, 24.10.2017

Ce sont les nombreuses opportunités à long-terme qui rendent ce pays si attrayant.

Naomi Waistell*



L’Inde qui vient de fêter Diwali – la Fête des Lumières – a récemment célébré ses 70 années d’indépendance et a traversé depuis de nombreux cycles de réformes.

Les réformes en cours, sous le gouvernement Modi, instillent un profond changement structurel. Il s’agit en effet de mesures audacieuses pour financer et numériser l’économie via la «JAM Trinity», dont l’objectif est de permettre à chaque Indien d’avoir un compte bancaire, une identification biométrique (qui stocke leurs données auprès du gouvernement) et, éventuellement, un téléphone portable.

L’architecture fiscale s’est améliorée grâce à l’introduction d’une TPS unifiée (taxe sur les biens et services) et à la transformation de la construction de la politique monétaire, ce qui a contribué à réduire l’inflation du pays.

A court terme, le marché s’inquiète d’une monnaie plus faible et d’une augmentation du déficit de la balance commerciale. Ceci, compte-tenu de la hausse de la demande d’importation, le pays ayant subi un choc positif des termes de l’échange avec la baisse du prix du pétrole.

Les autres effets à court terme de la démonétisation et de la mise en œuvre de la TPS sont mises en arrière plan par les investisseurs long terme.

L’Inde est bien un marché émergent, avec tous les défis qui y sont associés: le développement de l’infrastructure qui nécessite des investissements supplémentaires, des opportunités d’emploi insuffisantes par rapport à la taille potentielle de la main-d’œuvre, et les «mauvais prêts» des banques du secteur public qui doivent être restructurés pour que le cycle du crédit puisse se normaliser. Toutefois, les moteurs structurels de la croissance économique continue de l’Inde, compensent tout cela: l’urbanisation (actuellement 33%), la démographie (âge médian 27), le rattrapage de la productivité et le très faible endettement des ménages (environ 11% du PIB), pour n’en citer que quelques-uns.

L’Inde est un marché fantastique pour le stock-picking. Un grand nombre d’entreprises attrayantes dans lesquelles investir. L’approche pour dénicher ces sociétés est forcément très sélective et repose sur le thème de la «divergence» qui consiste à s’exposer sur des zones fortes et éviter les zones faibles.

La tendance est de se positionner sur une grande variété de secteurs qui ont trait à la consommation. L’attirance pour l’Inde s’explique en grande partie par sa ligne de trajectoire et la véritable autoroute que sa croissance semble emprunter.

C’est notamment les nombreuses opportunités long-terme qui rendent l’Inde si attrayante. Le pays est encore en train d’émerger d’un creux cyclique, avec des marges et des rendements bas. Les titres ne sont toutefois pas aussi chers qu’on ne le pense. Il faut se projeter plusieurs années en avant, pour estimer au mieux l’impact de la forte croissance des bénéfices sur les rendements des sociétés dans lesquelles nous investissons. A ce titre, l’Inde offre une croissance très attractive et créatrice de valeur.