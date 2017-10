Changement d’heure et qualité du sommeil

mardi, 24.10.2017

Atténuer les effets physiques du passage à l’heure d’hiver.

Le prochain changement d’heure aura lieu le 29 octobre. Au cours des dernières années, la Suva n’a pas constaté de hausse du nombre d’accidents dans les jours et semaines qui ont suivi les changements d’heure. Par ailleurs, des études ont montré que reculer d’une heure à l’automne posait nettement moins de problèmes (une heure de gagnée) qu’au printemps, où le changement d’heure nous fait perdre une heure. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l’influence du changement d’heure sur la qualité du sommeil, y compris à l’automne.

Les effets de ce changement d’heure s’apparentent à ceux d’un léger décalage horaire. Les recommandations suivantes de la Suva permettront d’atténuer quelque peu les effets physiques du prochain passage à l’heure d’hiver: Il est conseillé de se coucher un peu plus tard chaque jour – un quart d’heure par jour suffit. La lumière est le premier indicateur de l’heure. Pour remettre son horloge interne à l’heure, une promenade le week-end est tout indiquée – le plus tard possible, mais à la lumière du jour. Le soir, une lumière artificielle claire aide à mieux appréhender le passage à l’heure d’hiver. Il vaut mieux repousser les sorties au cinéma ou les dîners dans un restaurant à la lumière tamisée. Dans les jours qui suivent le changement d’heure, il est recommandé de respecter un rythme de réveil sommeil précis. Une petite sieste dans la journée ne permet pas de mieux supporter le changement d’heure. Au contraire, le soir, on n’est pas assez fatigué pour s’endormir. Enfin il faut réduire sa consommation de caféine et d’alcool avant d’aller se coucher.

Pendant cette phase d’adaptation, les somnifères ne sont pas la solution. L’organisme peut avoir besoin de 3 à 14 jours pour s’habituer au changement d’heure. – (Suva)