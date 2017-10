ADC Therapeutics voit les choses en grand

mardi, 24.10.2017

Matteo Ianni



L’entreprise vaudoise a annoncé hier une levée de fonds de 200 millions de dollars. Il s’agit de la plus importante en Europe dans le domaine biotech depuis 2015. La société de recherche en oncologie lausannoise explique que ces revenus serviront à poursuivre le développement de deux médicaments. Fondée en 2012, l’entreprise avait déjà levé 105 millions de dollars l’an dernier. Depuis sa création, la somme totale atteint 455 millions. , Elle table sur un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars pour chacun de ses huit médicaments par année. Présente aussi à Londres, San Francisco et dans le New Jersey, elle compte augmenter ses effectifs. Entretien avec le CEO Chris Martin. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)