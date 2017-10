Unia Fribourg : demande d’une réaction urgente des instances régionale et nationale

lundi, 23.10.2017

Rien ne va plus au sein de la section fribourgeoise d’Unia, déchirée par des conflits et en proie à de nombreux départs de collaborateurs. Un comité de soutien s’est formé pour défendre les employés et réclamer une réaction urgente des instances régionale et nationale du syndicat. Ce groupe a...