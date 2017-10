Tornos trouve son salut dans l’internationalisation

lundi, 23.10.2017

Philippe D. Monnier



Michael Hauser. Le futur de Tornos en Suisse nécessite du personnel qualifié.

Le spécialiste de machines-outils Tornos a défini en 2012 six nouveaux axes stratégiques. Son CEO Michael Hauser considère que l’axe le plus important est la forte internationalisation, principalement avec deux sites de production en Asie. Néanmoins, il ne considère pas qu’il s’agisse d’une délocalisation car, sur ces sites, Tornos «assemble des produits d’entrée de gamme qui ne pourraient pas être produits en Suisse». Hauser reste confiant quant au futur de Tornos en Suisse pour autant qu’il soit toujours possible d’attirer du personnel qualifié. Tornos sera-t-il un jour intégré dans un grand groupe mondial? Hauser indique que le sujet n’est pas d’actualité mais sans non plus fermer la porte.

SUITE PAGE 06 (Abonnés)