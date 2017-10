Les catastrophes pèsent 3,5 milliards

lundi, 23.10.2017

Swiss Re. Les coûts des récents ouragans et séismes atteignent un niveau considéré comme rare par le réassureur. Mais le groupe est suffisamment solide pour y faire face.

Swiss Re a chiffré les coûts des ouragans «Harvey», «Irma» et «Maria» qui ont sévi entre août et septembre aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, ainsi que des séismes qui ont frappé le Mexique. Le réassureur zurichois s’attend à une charge d’environ 3,6 milliards de dollars (3,5 milliards de...