Pourquoi les Chinois investissent-ils hors de Chine?

lundi, 23.10.2017

L’économie chinoise inquiète même les acteurs locaux: les cracks boursiers de 2007 et 2015 sont passés par là.

Dominique Jolly*



A force d’une balance commerciale largement excédentaire tout en étant une destination privilégiée pour les investissements étrangers, la Chine regorge de devises étrangères. Les fameuses réserves de change se comptent en milliers de milliards de dollars, 3000 pour être précis, soit trois fois plus que son voisin Japonais.

Que faire de ces montagnes de dollars, d’euros, de yens et autres francs suisses, alors même que le yuan n’est pas convertible? La Chine a trouvé; il faut investir son trésor de guerre dans des sociétés étrangères. C’est mieux que les Bons du Trésor américain et c’est la voie naturelle pour des entreprises chinoises très peu internationalisées (à de rares exceptions près).

Cela tombe bien car l’économie chinoise ne progresse plus au rythme où elle a progressé dans le passé; en effet, depuis 2010, le taux de croissance a régulièrement décru. Et l’économie chinoise inquiète même les acteurs locaux - les cracks boursiers de 2007 et 2015 sont passés par là.

Il faut remonter au début des années 2000. Jusqu’en 2003, les entreprises chinoises étaient restées timorées, n’investissant que quelques milliards de dollars par an en dehors de Chine.

Et depuis 2004, la progression est époustouflante: elles investissent maintenant plus de 100 milliards par an et le cap des 200 milliards a été fixé par le Président Xi Jinping.

Le développement capitalistique des entreprises chinoises hors de Chine était d’ailleurs dans les objectifs du douzième plan quinquennal (2011-2015). Mais que viennent-ils chercher chez nous? Il y a deux grands types de mouvements. Il y a les grandes entreprises publiques (Petro China, Sinopec, Sinosteel, Three Gorges, State Grid, etc.) qui vont chercher à l’étranger l’énergie et les matières premières qui font défaut pour alimenter la machine industrielle chinoise. Et, il y a les autres - des entreprises souvent plus petites et plutôt privées. Pour ces dernières, j’ai repéré trois motivations.

La première est la classique diversification de marché. L’entreprise va exercer son métier sur un autre territoire géographique. Cela permet de répartir les risques tout en cherchant à développer de potentielles synergies. Le géant Dalian Wanda - centré sur l’immobilier et le divertissement, déjà champion du cinéma en Chine a repris American Multi-Cinema (AMC) Entertainment, le numéro deux des multiplex américains. Pareillement, la chaîne de grands magasins Sun Power a repris l’Anglais House of Frazer.

La seconde motivation est de faire son marché à l’étranger, soit pour acquérir des méthodes, un savoir-faire, une technologie, ou encore une marque, une identité, une réputation. Sany, le Caterpillar chinois, a acquis l’Allemand Putzmeister parce que c’est le leader des camions à béton.

Le fabricant de produits alimentaires Shuanghui a racheté Smithfield, le producteur américain de porcs, pour tenter de redorer le blason d’une industrie souffrant en Chine d’une mauvaise réputation notamment depuis le scandale du lait mélaminé. Et le Shanghaien Bright Food s’est emparé de Weetabix (le champion britannique de la céréale du petit-déjeuner) dans cette activité de produits de grande consommation où la marque est le premier facteur clé de succès; c’est bien plus simple que de pousser une marque chinoise à l’étranger.

La dernière motivation est d’acquérir une société étrangère pour lui donner accès au marché chinois. C’est typiquement l’objectif recherché par Geely en rachetant Volvo, par Fosun en rachetant le Club Méditerrané ou par Chem China en rachetant Pirelli. C’est la même logique qui a guidé ce qui a été début 2016 un record: la prise de contrôle de Syngenta par le groupe étatique Chem China pour plus de 40 milliards de dollars. Il faut sans doute plus se réjouir que de s’inquiéter de ces mouvements. D’une part, les entreprises chinoises apportent le cash ou le marché qui font défaut. D’autre part, ces acquisitions insèrent les Chinois dans l’économie mondiale.

Cette normalisation des stratégies est un facteur de stabilité politique dans le sens où elle multiplie les interdépendances. Sachons toutefois raison garder: les flux d’investissements chinois restent bien inférieurs aux mouvements américains et les stocks d’IDE sont sans commune mesure que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.