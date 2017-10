Notre souveraineté mérite mieux qu’un coup politique

lundi, 23.10.2017

Le droit international est un élément de protection de notre souveraineté.

Carmelo Laganà*



Êtes-vous de ceux qui pensent que la souveraineté est importante pour la Suisse? Oui? Cela tombe bien, moi aussi. Nous devons d’ailleurs être nombreux dans cette situation.

Car soyons honnête: quand on parle de souveraineté, on parle avec nos tripes. On touche au pathos; on prend entre nos doigts ce fil fin, invisible, qui nous lie, d’une manière ou d’une autre, avec une intensité variable, à la mère patrie. Et dans ce magma d’émotions intimes, gare à ceux qui voudraient couper ce fil.

C’est le cœur du sujet de l’initiative «le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)» - sur laquelle se penchera le Parlement cet automne. Celle-ci agite l’idée trompeuse que la souveraineté de la Suisse est menacée par les assauts de mystérieux «juges étrangers», qui voudraient la détruire au nom du droit international; il faut ainsi la protéger à tout prix, en prévoyant la primauté du droit suisse sur tout le reste. Le peuple suisse est-il menacé de ne plus être souverain chez lui au motif que le droit international viendrait le priver de ses droits? Non. Bien au contraire, le droit international protège tout citoyen de l’arbitraire, en lui permettant de s’adresser à des instances indépendantes. Comme la Cour européenne des droits de l’Homme – que l’initiative attaque frontalement. Prenez le temps de la lire et vous verrez que ni «autodétermination», ni «juges étrangers» ne figurent dans le texte. Seulement sur l’étiquette de la bouteille.

Le mécanisme a fait ses preuves

Un bon produit marketing en vue des élections fédérales, en somme: qui voudrait de «juges étrangers» chez nous? Personne. Le droit international met-il en danger notre démocratie directe? Bien sûr que non. Il est, au contraire, un élément de protection de notre souveraineté.

Imaginez par exemple qu’un pays décide de ne plus respecter certains aspects de l’accord de libre-échange (ALE) conclu avec la Suisse. Quelles mesures notre pays pourrait-il prendre, s’il décide de tourner le dos au droit international, en acceptant une telle initiative? Réponse: mystère et boule de gomme. Pas grand-chose en réalité.

Un pays comme le nôtre ne gagne pas ses batailles par la force. En revanche, grâce au droit international, la Suisse a pu s’imposer dans le concert des Nations, et se faire respecter. Pourquoi donc changer un mécanisme qui a fait ses preuves?

Dans les conflits commerciaux qui sont autant de guerres larvées, de tels mécanismes de juridictions s’appuyant sur des juges internationaux – et pas étrangers, n’en déplaise aux auteurs de l’initiative – ont le mérite d’exister et de plutôt bien fonctionner.

Aussi, dans un climat où le protectionnisme a le vent en poupe, nous ferions bien de ne pas l’oublier, si nous souhaitons réellement préserver la souveraineté de la Suisse.