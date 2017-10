La légère baisse du marché sur la semaine

lundi, 23.10.2017

L’action Credit Suisse Group se trouve au plus haut de l’année. Les titres Roche et Nestlé ont pesé sur le marché la semaine dernière. Repli marqué d’Inficon.

Sur un fond macroéconomique marquant une accélération de la croissance au troisième trimestre 2017, le marché suisse des actions s’est légèrement replié la semaine dernière, de -0,8% pour les indices SMI et SPI et de -0,4% pour le SLI. Après que le SMI a atteint un plus haut annuel à 9318 points...