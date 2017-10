Un projet suisse clé pour la médecine connectée

lundi, 23.10.2017

Lancement d’une expérience tripartite entre IBM Research, la start-up docdok.health et l’hôpital universitaire de Zurich.

Christian Affolter



La médecine vit aujourd’hui entre deux mondes en termes de suivi des patients. À l’hôpital, il est permanent et extrêmement précis. Mais dès que le patient rentre à la maison, les médecins ne savent même plus si le patient prend correctement ses médicaments. La seule mesure objective dont la régularité est assurée dont ils pourraient disposer est le compteur de pas d’une app de smartphone. Le traitement de bien de maladies aurait pourtant un énorme potentiel d’amélioration avec un suivi plus régulier à la maison. C’est ce qu’IBM Research et docdok.health entendent démontrer à l’exemple de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Rien qu’un relevé plus régulier devrait déjà permettre d’éviter des séjours à l’hôpital coûteux. Cette maladie s’y prête d’autant mieux que la mesure des paramètres déterminants peut se faire de manière non invasive. Les outils d’analyse développés visent à procurer aux médecins très rapidement une vue synthétique sur l’état du patient. Cela devrait aussi rendre les traitements nettement plus personnalisés que jusqu’à présent. Car il devrait idéalement y avoir autant de thérapies différentes qu’il y a d’individus.

