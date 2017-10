Plus d’un milliard de personnes «invisibles»

lundi, 23.10.2017

Faute de preuve d’identité, elles n’ont pas accès aux services de santé et à l’éducation. Un problème récurrent dans les zones heurtées par la pauvreté et les conflits armés.

Ils sont plus de 1,1 milliard dans le monde sans existence officielle, faute de preuve d’identité. Privés de services de santé et d’éducation, les plus jeunes sont aussi victimes des pires violences, déplorent les organisations internationales. Parmi ces «personnes invisibles» qui vivent...