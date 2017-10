Europe: la multiplication des petites patries est à «craindre»

lundi, 23.10.2017

Le président du Parlement européen, l’Italien Antonio Tajani, estime que l’Europe doit «craindre» la multiplication des petites patries, à l’heure où la Catalogne bataille pour son indépendance et où les régions italiennes de Lombardie et de Vénétie votent dimanche pour plus d’autonomie....