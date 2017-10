Prévoyance vieillesse: il y a urgence à agir!

vendredi, 20.10.2017

Les opposants à la réforme se font aujourd’hui bien discrets. La situation a de quoi inquiéter.

Olivier Sandoz*



Et maintenant, qu’allons-nous faire? En reprenant les premières paroles de la célèbre chanson de Gilbert Bécaud, c’est en effet la question à se poser suite au rejet par le peuple et les cantons de la réforme Prévoyance Vieillesse 2020 (PV 2020).

Ce d’autant plus que les opposants à cette réforme, qui nous promettaient très rapidement un plan B, se font particulièrement discrets. Ce qui peut se comprendre au vu de la marge de manœuvre très étroite qui existe.

Même si un nouveau projet devait être ficelé dans un délai plus ou moins raisonnable, encore faudrait-il qu’il soit accepté en votation populaire.

Le 2e pilier exclu des discussions

Et pendant ce temps, la situation de l’AVS continue de se dégrader (en l’absence de réforme, l’état du fonds AVS sera de -43 milliards de francs en 2035). Certes, il semblerait que des discussions aient lieu entre les présidents du PLR, du PDC et de l’UDC sur une réforme de l’AVS qui porterait sur l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, une augmentation de la TVA et des mesures d’amortissement minimales pour les revenus les plus modestes.

Un tel paquet est-il susceptible de susciter l’adhésion des Chambres fédérales puis du peuple et des cantons? Rien n’est moins sûr. On ne peut à ce stade que l’espérer. En revanche, le 2e pilier ne semble plus faire partie des discussions. Ce qui est inquiétant. En effet, suite au refus de PV 2020, la pression sur les caisses de pension augmente.

Rappelons que le taux de conversion de 6,8% qui prévaut actuellement dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, ne correspond plus du tout à la réalité démographique et à l’espérance de vie. Ne pas baisser le taux de conversion dans la partie obligatoire, c’est contraindre les caisses de pension à travailler avec un taux de conversion trop élevé, avec comme conséquence un subventionnement croisé qui se fait au détriment des assurés actifs, et donc des jeunes.

Certes, les caisses qui le peuvent vont diminuer – beaucoup l’ont déjà fait – le taux de conversion dans la part surobligatoire. Mais cela va à l’encontre de la philosophie du système. Qui plus est, certaines caisses de pension n’ont pas cette possibilité.

Et lorsqu’un projet de diminution du taux de conversion arrivera enfin sur la table, il faudra aborder le thème des mesures compensatoires.

Les opposants à PV 2020 préconisaient une compensation uniquement dans le 2e pilier. Soit. Mais ils se sont bien gardés d’expliquer que cela coûterait plus cher pour les PME en raison de l’augmentation sensible du coût du travail. Et ces mesures ne sont pas qu’une simple option si l’on veut respecter l’objectif constitutionnel de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur après l’âge de la retraite.

Les positions dogmatiques au vestiaire

Qu’on le veuille ou non, l’évolution de la démographie rend indispensable une consolidation de notre système de sécurité sociale qui a déjà très largement fait ses preuves. Pour cela, les positions dogmatiques devront être laissées au vestiaire.

La situation a de quoi inquiéter. Cela fait plus de 20 ans que les réformes devant permettre cette consolidation échouent. Que se passera-t-il si un jour, en raison des effets de la numérisation, nous devons non plus consolider, mais changer profondément le système, voire de système?

Pour terminer sur une note plus optimiste, citons une récente étude d’UBS, selon laquelle la Suisse fait bonne figure en matière de prévoyance vieillesse. La part de salaire net que doit mettre de côté à titre privé une personne pour pouvoir bénéficier d’un niveau de vie adéquat une fois à la retraite y est la plus basse parmi douze pays passés sous revue. Ce qui d’ailleurs n’incite évidemment pas à réformer.