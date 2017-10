Horlogerie: le creux de la vague est franchi

vendredi, 20.10.2017

Les exportations s’inscrivent en hausse pour la sixième fois consécutive. La reprise du secteur se confirme.

Stéphane Gachet



«La montre suisse reste le benchmark.» Cela fait maintenant un semestre complet que les exportations ont retrouvé une tendance positive, rapprochant l’industrie de la stabilisation attendue sur l’année. Plus tôt que prévu même, rappelle Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse. Le signal est significatif alors que l’horlogerie évolue dans un contexte toujours fragile, marqué par des contrariétés conjoncturelles et structurelles loin d’être résolues. Mais les signes du retour possible de la croissance sont là. En particulier, les statistiques douanières démontrent une reprise de la demande en Asie, Chine et Hong Kong en tête, premier débouché devant les Etats-Unis et Singapour, en remontée spectaculaire. Jean-Daniel Pasche évoque d’ailleurs le retour à un sentiment plus serein au sein de l’industrie. Ce n’est encore qu’une vue empirique, mais elle compte alors que l’horlogerie était donnée quasiment pour morte, attaquée de toutes parts, par la chute de la demande asiatique et par la technologie, avec la smartwatch. Un phénomène qui se présentait comme une menace majeure pour l’horlogerie de tradition, mais qui ne s’est pas concrétisée, précise Jean-Daniel Pasche dans son interview. page 4

