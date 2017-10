BKW : absorption du spécialiste de la planification électrique enerpeak

vendredi, 20.10.2017

L’énergéticien bernois BKW reprend le spécialiste zurichois de la planification électrique enerpeak, pour un montant non divulgué. Le groupe entend ainsi se renforcer dans le secteur des services et plus particulièrement dans la technique du bâtiment, précisait un communiqué publié hier....