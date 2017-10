Les fondements de la politique agricole

Augmenter les revenus des familles paysannes et assurer le taux actuel d’autosuffisance.

Un groupe de travail a produit un rapport sur le développement de la politique agricole. La Chambre suisse d’agriculture l’a adopté hier et a souligné son objectif principal: augmenter les revenus actuellement insuffisants des familles paysannes, en veillant ainsi à ce que l’agriculture locale puisse maintenir le taux actuel d’autosuffisance. Cet objectif va également dans le sens de la volonté affichée par le peuple, comme l’a montré le vote massif du oui lors de la votation du 24 septembre.

La Chambre suisse d’agriculture, qui fait office de parlement de l’Union suisse des paysans (USP), a débattu hier du rapport d’un groupe de travail interne sur le développement de la politique agricole après 2022.

Valeur ajoutée et conditions cadres

Dans un premier temps, il a analysé la situation actuelle et les facteurs d’influence externes tels que le changement climatique, les comportements de consommation et d’achat, les changements sociaux ainsi que l’environnement international et national et les développements technologiques.

Il a également fixé les objectifs pour le développement de la politique agricole, qui sont tous axés sur l’amélioration de la situation des revenus des familles paysannes. Il s’agit notamment d’accroître la création de valeur ajoutée au niveau de la production, de créer des conditions-cadres politiques dignes de confiance assorties d’une rétribution adéquate des prestations d’intérêt général, de réduire la charge administrative ainsi que d’améliorer l’esprit d’entreprise et l’efficience des ressources.

Une étude menée par l’USP sur la politique agricole actuelle a montré que les familles paysannes interrogées souhaitent en particulier une plus grande stabilité des conditions-cadres.

Ayant pris acte de cette préoccupation, l’USP présente aujourd’hui ses propositions de mesures pour atteindre les objectifs visés et, à terme, garantir des revenus plus élevés.

La préservation de la protection douanière et la rétribution des prestations d’intérêt général toujours plus nombreuses constituent l’axe principal de ces mesures. Des changements sont également prévus là où des signes de fausses incitations sont manifestes.

Une consultation avec les organisations membres est prévue à cet effet. Le soutien massif du peuple en faveur de l’article 104a Cst. sur la sécurité alimentaire a souligné le fait qu’il accorde une grande importance à une alimentation régionale durable et à l’agriculture suisse. Le développement de la politique agricole doit tenir compte de ce fait. – (Union Suisse des Paysans)