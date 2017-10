Pryv s’affirme dans la santé électronique

jeudi, 19.10.2017

Pierre-mikael legris. La start-up lausannoise, qui est active dans la sécurité des données numériques de santé a levé 1,1 million de francs en pré-série A pour accélérer sa croissance et préparer un financement en série A.

L’entreprise romande Pryv SA a annoncé hier le bouclement d’un tour de financement de 1,1 million de francs et conduit par la société suisse Cosa Trade SA. Cette dernière détient des intérêts dans des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans des secteurs d’avenir en y jouant un rôle de pionnier. Ce montant provient de deux anciens et de deux nouveaux investisseurs. Il sera employé pour consolider les opérations de la start-up créée en 2012 par son CEO, Pierre-Mikael Legris. C’est d’une certaine manière un pré-financement (Pre-Serie A) pour accélérer la croissance de Pryv et préparer un tour de financement qualifié de série A, du capital croissance. Celui-ci devrait être finalisé au premier trimestre 2018. Pryv se bat bien pour s’imposer dans le domaine de la protection et la sécurisation des données médicales qui constituent un enjeu considérable. Le vieillissement de la population mondiale entraîne une demande accrue de données des patients. C’est un marché en plein essor mais qui doit être davantage réglementé. La pression des autorités chargées de la réglementation augmente. Pryv se révèle aujourd’hui compatible au plan international. Ses solutions state-of-the art sont centrées sur les patients. Page 4

