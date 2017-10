Actions: au rythme du cycle

jeudi, 19.10.2017

Les investisseurs devraient se concentrer sur les titres performants en milieu ou de fin de cycle.

Philippe G. Müller Économiste responsable pour la Suisse romande, Chief Investment Office d’UBS



Peut-être faites-vous partie, vous aussi, des investisseurs qui pensent que le cycle actuel touche à sa fin et pourrait même s’achever avec quelques frayeurs. Disons-le d’emblée: nous ne faisons pas partie de ceux qui voient déjà cette fin s’approcher. Nous vous recommandons donc de ne pas orienter dès à présent votre portefeuille de placement de manière trop défensive.

Nous voyons toujours un potentiel de hausse sur les marchés des actions, de sorte qu’il n’est à notre avis pas judicieux de faire une croix sur le rendement pour mettre en place des couvertures tactiques dans le portefeuille de placement.

Certains observateurs s’inquiètent peut-être parce qu’après une phase de reprise de l’économie mondiale qui dure depuis plus de huit années avec un marché durablement haussier, une correction s’impose.

Ces inquiétudes se fondent souvent sur des observations isolées, comme les chiffres du marché de l’emploi américain ou la croissance de la dette en Chine. Pris isolément, ces chiffres pourraient en effet indiquer que l’économie mondiale ne dispose plus de beaucoup d’espace pour croître.

D’autres signaux dessinent toutefois un tableau nettement plus favorable: il s’agit, par exemple, de l’accélération de la croissance mondiale de manière très synchronisée au cours des derniers trimestres. Même l’économie suisse, après un passage à vide en début d’année, reprend actuellement de la vitesse.

Probabilité faible d’une récession

Il semble dès lors, globalement, que la probabilité d’une récession dans les six prochains mois est faible. Nous nous trouvons dans la phase de milieu de cycle, c’est-à-dire au milieu de la phase de reprise mondiale actuelle, même si nous évoluons plutôt vers la fin de cette phase. Dans une telle phase de milieu de cycle, les actions peuvent encore bien progresser et c’est pourquoi nous maintenons notre légère surpondération des actions mondiales.

Nous sommes néanmoins conscients nous aussi qu’un ralentissement est inévitable tôt ou tard, et nous devons pour cela garder l’œil sur les possibles déclencheurs d’une correction. Historiquement, les phases de ralentissement ont été déclenchées par les facteurs suivants: une forte contraction des dépenses publiques, des chocs pétroliers, des crises du crédit, de graves chocs exogènes, souvent géopolitiques, une hausse massive des intérêts ou la correction d’excès spéculatifs sur certains marchés de placements.

Les trois facteurs les plus pertinents dans le contexte mondial actuel sont de notre point de vue une crise du crédit, un choc exogène (géopolitique) ou une politique monétaire plus restrictive. Dans la situation actuelle, une fin inopinée des mesures de stimulation par la politique monétaire représente la cause la plus probable pour une correction.

Dans un tel cas, les actions et les obligations pourraient s’effondrer d’un même mouvement. Cela signifierait que les investisseurs qui misent sur la corrélation habituelle entre les actions et les obligations dans l’allocation d’actifs devraient se repositionner.

Les placements alternatifs, en particulier les stratégies de placement neutres vis-à-vis du marché, peuvent dès lors aider à stabiliser un portefeuille et à ouvrir des sources de rendement supplémentaires.

Dans le domaine des placements en actions, les investisseurs devraient veiller à se concentrer sur les titres qui réalisent de bonnes performances dans les phases de milieu ou de fin de cycle.

Ils devraient parallèlement plutôt réduire les entreprises plus présentes en début de cycle, comme le secteur de la construction mécanique ou les agences d’intérim.

Les secteurs plus performants en milieu et en fin de cycle sont notamment le pétrole et le gaz, la distribution d’énergie, l’électrification par exemple pour les voitures, la numérisation, les équipements pour l’extraction de matières premières ou la construction navale.