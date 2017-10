La TVA sur les e-commerçants étrangers dès 2019

jeudi, 19.10.2017

La Poste a besoin de plus de temps pour mettre cette mesure en place. Les journaux, les revues et les livres électroniques bénéficieront d’un taux réduit de 2,5% dès 2018.

Finis les achats de livres ou de DVD hors taxes sur Amazon et consorts. Dès 2019, les commandes sur Internet n’échapperont plus à la taxe sur la valeur ajoutée. Le reste de la réforme de la TVA entrera en vigueur un an plus tôt. Les envois qui sont frappés d’un montant de TVA inférieur à 5...