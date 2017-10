Un relais bienvenu pour l’accès au marché chinois

jeudi, 19.10.2017

Forum sino-suisse. Nécessaire même selon les PME romandes du secteur de la santé qui ont fait le détour par Zurich.

Piotr kaczor



Nicolas Durand, CEO et fondateur d’Abionic qui a créé la station de diagnostic immunologique la plus rapide au monde.

Le Forum sino-suisse 2017 dédié au secteur de la santé qui s’est tenu mercredi à Zurich a permis à nombre d’entreprises suisses, et tout particulièrement à des jeunes pousses romandes d’établir des relations utiles avec des investisseurs potentiels chinois. Et avec des spécialistes des questions réglementaires d’un secteur chinois de la santé confronté aux mêmes défis majeur que les sociétés occidentales, vieillissantes. Mis sur pied par la China-Europe International Business School CEIBS) et par UBS, le forum a donné lieu à des rencontres non seulement bienvenues mais jugées «nécessaires» pour permettre aux PME, et à fortiori aux jeunes pousses, d’envisager leur expansion sur le marché chinois, ainsi que le souligne Edouard Goupy, CEO de DomoSafety, une jeune entreprise basée à Lausanne active sur le marché du vieillissement et du grand âge. Autre société basée à Lausanne, Abionic, qui a créé la station de diagnostic immunologique la plus rapide au monde, estime que la présence exclusive des médecins dans les hôpitaux en Chine «constitue pour nous une opportunité» ainsi que le souligne son CEO Nicolas Durand, qui adopte pourtant une posture d’observation pour tenir compte des risques encourus. page 3

