L’innovation suisse contribue-t-elle au développement durable de l’Afrique

jeudi, 19.10.2017

CCIG. Vincent Subilia, le directeur général adjoint invitait Africa 21, Think tank et Do tank et la CNUCED pour en débattre hier à Genève

Elsa Floret



Vincent Subilia. «L’Afrique recèle un potentiel de croissance, à faire pâlir la vieille Europe, pour nos PME en particulier.»

Hier à la Chambre de Commerce et d’industrie de Genève, son directeur général adjoint, Vincent Subilia organisait une conférence sur l’innovation et le développement durable au service de l’entrepreneuriat africain et suisse. En présence de la CNUCED et en partenariat avec Africa 21, Think tank...