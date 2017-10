L’innovation suisse et la durabilité en Afrique

jeudi, 19.10.2017

Ccig. Vincent Subilia, le directeur général adjoint invitait Africa 21 et la CNUCED pour en débattre hier à Genève.

ELSA FLORET



Vincent Subilia. «L’Afrique recèle un potentiel de croissance, à faire pâlir la vieille Europe, pour nos PME en particulier.»

«L’Afrique recèle un potentiel de croissance à faire pâlir la vieille Europe, pour nos PME en particulier, à ce titre, Genève - place des affaires neutre, stable et exempte de passé colonial - constitue une courroie de transmission privilégiée vis-à-vis de ce continent pluriel», explique Vincent Subilia, pour qui le plaidoyer entrepreneurial en faveur de l’Afrique est par ailleurs la meilleure réponse à apporter aux défis migratoires et sécuritaires. Le directeur général adjoint de la Chambre de Commerce et d’industrie de Genève organisait une conférence sur l’innovation et le développement durable au service de l’entrepreneuriat africain et suisse. En partenariat avec Africa 21, Think tank et Do thank et la CNUCED. page 7

