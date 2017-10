USA: les impacts de la réforme fiscale

jeudi, 19.10.2017

Attendue par la communauté, elle pourrait être la première réforme significative de la mandature de Trump.

Edouard Bouhyer Portfolio Manager US Equities, Indosuez Wealth Management Suisse



Tout vient à point à qui sait attendre … Telle pourrait être la maxime qui gouverne le projet de réforme fiscale de l’administration Trump. Cette promesse électorale du candidat Trump avait participé à l’engouement des marchés financiers fin 2016, mais l’incapacité de la nouvelle administration à avancer sur la réforme de la Santé avait nettement refroidi les ardeurs des investisseurs. A la faveur des accords bipartisans négociés sur le relèvement du plafond de la dette et sur l’aide aux victimes des ouragans, la communauté financière se reprend à espérer, d’autant que cela coïncide avec la présentation du projet de réforme par la Maison Blanche.

Cette réforme qui devra recueillir l’assentiment des deux Chambres pour devenir force de loi comporte deux volets principaux. Le premier axé sur la fiscalité des personnes physiques semble le plus controversé, et les probabilités de le voir aboutir dans sa forme initiale sont faibles.

Le second volet sur la fiscalité des entreprises semble trouver plus de soutien de la part des Républicains et des Démocrates et recèle en son sein plusieurs axes intéressants.

Le premier point de cette réforme vise à baisser de manière drastique le taux d’imposition fédéral statutaire de 35% à 20% et de ramener ainsi l’impôt sur les sociétés à un niveau plus en ligne avec les standards internationaux. L’effet positif sur les résultats des entreprises pourrait s’avérer moindre qu’initialement escompté.

Taux médian à -29% pour les grandes valeurs

En effet, compte tenu des exemptions fiscales et de l’internationalisation croissante des entreprises américaines, le taux médian d’imposition ressort à moins de 29% pour les grandes valeurs américaines, soit un niveau inférieur de 10 points aux taux combiné d’imposition fédérale et locale.

L’effet devrait être néanmoins plus significatif pour les petites capitalisations (taux médian à 32.5% pour le Russell 2000), les valeurs industrielles (35.8%), les valeurs télécoms (33.4%). A contrario, le gain ne devrait être que marginal pour les valeurs technologiques (21.1%) ou celles de la santé (22.9%). Il est d’ailleurs intéressant de constater que le taux effectif d’imposition d’Alphabet l’année passée se situait à 19.3%, soit un niveau déjà inférieur au seuil proposé. En passant à un modèle de taxation territoriale, la réforme vise aussi à corriger les mécanismes pervers qui ont pu pousser certaines multinationales américaines à s’exiler sous des cieux fiscaux plus cléments et à conserver «offshore» les profits de leurs filiales étrangères sous peine de les voir taxer à 35% en cas de rapatriation.

Enjeux importants

Certes, beaucoup d’inconnues demeurent sur ce volet comme le taux auquel pourrait être taxé les profits éventuellement ramenés aux Etats-Unis, mais les enjeux sont importants comme en témoigne la polémique autour de l’inversion avortée de Pfizer en Avril 2016 ou bien encore le fait que sur les 2.500 milliards de dollars de profits accumulés sur les bilans des entreprises du S&P500, près de 1.000 milliards sont stationnés à l’étranger. Les secteurs de la Technologie et de la Santé seraient les secteurs les plus concernés, les deux représentant près de 85% du cash détenu à l’étranger.

Le cas le plus frappant est certainement celui d’Apple qui détient près de USD 216 milliards de cash à l’étranger.

L’utilisation qui pourrait être faite de ces sommes demeure aussi incertaine. En 2004, lors de l’adoption du Homeland Investment Act, qui permettait aux entreprises américaines de rapatrier moyennant un faible taux d’imposition et sur une fenêtre de temps limité, une part importante des fonds avait été déployée sous la forme de dividendes et de rachat d’actions.

Il est probable que l’actionnaire puisse être favorisé cette fois-ci encore. L’introduction dans le projet fiscal d’une mesure permettant aux entreprises de déprécier 100% de leur CAPEX sur la première année pourrait avoir aussi le mérite de relancer l’investissement.

Si beaucoup d’incertitudes et de zones d’ombre notamment sur son financement demeurent, ce projet du point de vue de la fiscalité des entreprises pourrait potentiellement devenir la première réforme majeure depuis l’ère Reagan et la première significative de la mandature de Donald Trump. L’exercice n’est certes pas aisé, mais il est intéressant de se rappeler que les réformes fiscales de Ronald Reagan avaient fait l’objet d’une approbation bipartisane et qu’avec les élections de mi-mandat en 2018, l’horloge tourne pour Donald Trump et la majorité républicaine...