Alcoa : résultats en progression

jeudi, 19.10.2017

Le producteur d’aluminium et de bauxite américain Alcoa a annoncé hier des résultats en hausse au 3e trimestre et a relevé sa prévision de bénéfice opérationnel pour l’ensemble de l’année. Alcoa ne représente plus que les seules activités dans l’aluminium et la bauxite. Depuis un an Alcoa est...