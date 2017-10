Tabagisme: la Suisse à la traîne en matière de protection de la jeunesse

mercredi, 18.10.2017

Les enfants et les adolescents sont massivement exposés à la publicité pour les produits du tabac alors que le risque de dépendance est particulièrement élevé dans ce groupe d’âge. En comparaison avec d’autres pays européens, la Suisse reste à la traîne en matière de protection de la jeunesse. Le tabagisme reste la principale cause de cancer – d’où l’engagement de la Ligue contre le cancer, qui a mis en place différentes mesures en vue de prévenir la consommation de tabac. La publicité est efficace, notamment celle pour les produits du tabac, à laquelle les enfants et les jeunes sont massivement exposés. Une étude réalisée cette année sur les mouvements oculaires des enfants et des adolescents de 10 à 17 ans dans un kiosque a montré que leur regard s’arrêtait en moyenne 22 fois sur des supports publicitaires en faveur du tabac. Le risque de dépendance aux produits du tabac est particulièrement élevé chez les jeunes. 57 % des fumeuses et fumeurs ont commencé à fumer avant l’âge de 18 ans. En revanche, une personne qui n’a pas touché à la cigarette jusqu’à 21 ans ne fumera très probablement jamais. En 2015, un quart de la population suisse fumait; dans la tranche d’âge des 15 à 19 ans, la part des fumeuses et fumeurs s’élevait à 24 % selon les chiffres d’Addiction Suisse. Le tabagisme peut pourtant avoir des conséquences dramatiques: chaque année en Suisse, la consommation de tabac entraîne 9500 décès prématurés. – (Ligue contre le cancer)