Richemont revient avec panache au premier plan

mercredi, 18.10.2017

Philippe rey



Johann Rupert. Président et plus important actionnaire de Richemont.

Le groupe de luxe Richemont a dû annoncer préalablement mardi une forte remontée de ses bénéfices pour le premier semestre (clos au 30 septembre) de l’exercice 2017/18. Les autorités boursières exigent une telle communication ad hoc en cas de forte variation des résultats par rapport à l’année précédente. Le bénéfice opérationnel a progressé d’approximativement 45%. Richemont présentera ses résultats détaillés le 10 novembre. Ce groupe peut actionner un levier opérationnel considérable. Il traverse des périodes plus difficiles en en sortant plus fort et en gagnant des parts de marché au détriment de concurrents plus faibles. Avec Cartier comme figure de proue. page 4

