Le négoce bitcoin séduit les clients de Swissquote

mercredi, 18.10.2017

Plateforme. Les garanties qu’offre une banque régulée sur un marché très fluctuant sont particulièrement appréciées.

Christian Affolter



Marc Bürki. Le CEO de Swissquote a constaté qu’il y a plusieurs types de clients procédant à des transactions en bitcoin.

Les fortes fluctuations sur le marché bitcoin au cours de ces derniers mois ne semblent guère diminuer l’enthousiasme des investisseurs. Le cours vis-à-vis du dollar US se trouve proche de son niveau record atteint samedi. Le succès de la plateforme de négoce bitcoin que Swissquote a lancé il y a trois mois dépasse lui aussi largement les attentes, selon son co-fondateur et CEO Marc Bürki. Le fait de l’avoir mise en place lui permet à la fois de comprendre en profondeur les nouvelles technologies dont bitcoin est une application, et de voir comment les autorités de surveillance comptent traiter ces nouveaux éléments, disposant désormais des connaissances nécessaires. Car le négoce de bitcoin pose plusieurs questions essentielles par rapport à un cadre réglementaire qui se réfère plutôt aux services bancaires traditionnels. C’est probablement aussi pour cette raison-là que Swissquote joue un rôle pionnier en Europe en tant que banque régulée proposant une telle plateforme. Son succès, même si son impact sur les résultats reste marginal, montre aussi que les clients apprécient les garanties que peut offrir une banque dans ce contexte, notamment en termes de contrevaleur. page 3

