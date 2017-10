MTC : IPO de Varta anticipé à la Bourse de Francfort

mercredi, 18.10.2017

Le groupe industriel Montana Tech Components (MTC) introduira plus tôt que prévu sa filiale Varta à la Bourse de Francfort. En raison de la solide demande des investisseurs pour le titre, le délai de l’offre a été raccourci et prendra fin le 18 octobre. Le prix d’émission sera ensuite fixé et le...