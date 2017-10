Richemont revient nettement en force cette année

mercredi, 18.10.2017

Luxe. Les résultats se sont inscrits en forte hausse lors du premier semestre 2017/18. Ce qui était déjà escompté.

Philippe Rey



Le groupe Richemont a dû publier un avertissement sur bénéfice positif du fait d’une forte variation par rapport à l’exercice écoulé. Les instances de SIX Swiss Exchange exigent en effet une communication ad hoc destinée au marché financier le plus vite possible des sociétés cotées. En...