Stabilité sur fond de tensions en Irak

mercredi, 18.10.2017

Les cours du maïs, blé et soja ont diminué hier à Chicago.

Les cours du maïs, du blé et du soja se sont repliés hier à Chicago, la météo prenant un tour plus favorable aux semis au Brésil et les moissons devant s’accélérer dans les jours à venir aux Etats-Unis.

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture, les moissons de maïs étaient réalisées...